Анастасия Лях .16 июня, 2020 8

93-я церемония вручения статуэток Американской киноакадемии состоится позже, чем планировалось, сообщает Variety.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие не состоится 28 февраля 2021, как было анонсировано ранее. Новая дата проведения награждения — 25 апреля. Такое решение организаторы церемонии приняли в связи с тем, что многие важные фильмы года не успели и не успеют выйти на экраны вовремя, также производство ряда картин не сможет быть закончено в сроки из-за затянувшегося карантина.

Теперь претендовать на номинацию смогут ленты, что вышли не до 1 января 2021, а до 28 февраля 2021. Также напомним, что было изменено правило касательно обязательного кинотеатрального релиза: теперь к номинированию будут допускаться фильмы, премьеры которых состоялись онлайн.

До этого церемония «Оскар» переносилась трижды за всю историю премии: в 1968 году из-за убийства Мартина Лютера Кинга, в 1983-м из-за наводнения в Лос-Анджелесе и в 1986-м из-за покушения на Рейгана.