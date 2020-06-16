93-я церемония вручения статуэток Американской киноакадемии состоится позже, чем планировалось, сообщает Variety.
Из-за пандемии коронавируса мероприятие не состоится 28 февраля 2021, как было анонсировано ранее. Новая дата проведения награждения — 25 апреля. Такое решение организаторы церемонии приняли в связи с тем, что многие важные фильмы года не успели и не успеют выйти на экраны вовремя, также производство ряда картин не сможет быть закончено в сроки из-за затянувшегося карантина.
Теперь претендовать на номинацию смогут ленты, что вышли не до 1 января 2021, а до 28 февраля 2021. Также напомним, что было изменено правило касательно обязательного кинотеатрального релиза: теперь к номинированию будут допускаться фильмы, премьеры которых состоялись онлайн.
До этого церемония «Оскар» переносилась трижды за всю историю премии: в 1968 году из-за убийства Мартина Лютера Кинга, в 1983-миз-за наводнения в Лос-Анджелесе и в 1986-миз-за покушения на Рейгана.
Параллельно в Великобритании была отложена церемония награждения премией BAFTA. В 2021 году мероприятие, 74-е по счету, состоится 11 апреля вместо запланированного ранее 14 февраля.