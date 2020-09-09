Анастасия Лях .9 сентября, 2020 3

Американская киноакадемия снова меняет правила номинирования в категории «лучший фильм года», сообщает BBC.

Новые правила призваны поддержать женщин, представителей ЛГБТ и этнических меньшинств в киноиндустрии. Чтобы картина могла претендовать на звание лучшей, в ее актерском составе (главные и второплановые роли), а также в съемочной группе должен присутствовать хотя бы один представитель одной из следующих этнических и расовых групп: темнокожий, азиат, араб, латиноамериканец, индеец, коренной житель Аляски, коренной гаваец или представитель любого другого мало представленного в киноиндустрии этноса.

Также в ролях третьего плана и в массовке как минимум треть от общего количества должны составлять женщины, представители ЛГБТ, представители расового и этнического разнообразия, люди с физическими недостатками или психологическими отклонениями.

Правила вводятся с 2024 года.