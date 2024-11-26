sonyazhytkova .26 ноября, 2024 12

До команди вже приєдналися Метт Деймон, Том Голланд, Енн Гетевей, Зендея, Роберт Паттінсон і Лупіта Ніонго.

Прем’єру нового фільму Крістофера Нолана у форматі IMAX призначено на 17 липня 2026 року. Така дата відповідає традиційному графіку релізів режисера, як-от торішній оскароносний Оппенгеймер.

Деталі сюжету поки що не розголошуються, а раніше оприлюднені описання виявилися недостовірними. Старт зйомок заплановано на початок 2025 року. Нолан, як завжди, формує акторський склад із давніх колег і новачків. Для Шарліз Терон це буде перший досвід співпраці з відомим режисером.

Джерело: Deadline