sonyazhytkova .22 мая, 2024 11

У телешоу, зйомки якого розпочнуться цього літа, вона виконає образ капітанки та канцлерки Академії Флоту.

CBS Studios здійснює виробництво серіалу, який розповість про пригоди нового класу курсантів Флоту Зоряного Шляху, які проживають свою юність в одному з найлегендарніших місць у галактиці.

За сюжетом "Зоряний Шлях: Академія Флоту" розкриває перед глядачами історію молодої групи курсантів, які об'єднуються заради спільної мрії про надію та оптимізм. Під керівництвом суворих інструкторів вони вивчають, якими якостями потрібно володіти, щоб стати офіцерами Флоту Зоряного Шляху, пройшовши через розквіт дружби, конфліктні ситуації, переживання перших почуттів та стикаючись з новим ворогом, який загрожує як самій Академії, так і Федерації.

Алекс Курцман та Нога Ландо - співшоураннери та виконавчі продюсери серіалу, разом з Гаєю Віоло, Аароном Байєрсом, Олатунде Осунсанмі, Дженні Люмет, Родом Роденберрі, Тревором Ротом, Френком Сіракуза та Джоном Вебером. Перший епізод шоу написаний Гаєю Віоло.

Джерело: Deadline