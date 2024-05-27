sonyazhytkova .27 мая, 2024 0

Акторка востаннє з'явилася на екрані у 2022 році у фільмі "Spirited".



Однак, під час відвідування виставки Chelsea Flower Show в Лондоні цього тижня, Джуді Денч зізналася журналісту, що у неї немає жодних кінопроєктів у планах, сказавши: "Ні, ні. Я навіть не можу бачити!".

Газета The Mirror повідомляє, що на прохання прокоментувати заяву актриси, її агент не мав що додати.

Денч 89 років, і вона страждає на макулярну дегенерацію очей — захворювання, яке вражає 1,5 мільйона людей у Великій Британії. Вікова форма цієї хвороби (AMD) торкається понад 700 тисяч людей і є основною причиною втрати зору в країні, згідно з даними Macular Society. Це помітна зміна у порівнянні з її попередніми заявами, коли вона підкреслювала бажання продовжувати працювати, незважаючи на проблеми із зором. У телешоу з Луї Теру вона сказала: "Я не хочу йти на пенсію. Зараз я майже нічого не роблю, тому що не бачу. Це погано. Але я маю гарну пам'ять, тож якщо мені кажуть мої репліки, я можу їх виконувати".

Денч дебютувала на сцені у 1957 році і стала однією з найшанованіших класичних актрис у світі. Вона отримала Оскар за свою восьмихвилинну роль королеви Єлизавети I у фільмі "Закоханий Шекспір" 1998 року. Крім того, вона знайшла нову армію шанувальників, зігравши роль M, начальника Джеймса Бонда у службі безпеки MI6, у восьми фільмах, починаючи з "GoldenEye" у 1995 році та закінчуючи камео у "Spectre" 2015 року.

Джерело: Deadline