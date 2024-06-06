sonyazhytkova .6 июня, 2024 7

Акторка втілить складний образ видатної операторки з престижної європейської родини під ім'ям Келін Дюмон.

Маріон Котіяр приєднується до зіркового ансамблю акторів, в який вже входять Різ Уізерспун, Дженніфер Еністон, Біллі Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонель, Карен Піттман, Грета Лі, Джон Хамм і Ніколь Бехарі.

"Ранкове шоу" досліджує безжальний світ ранкового новинного ефіру і життя тих, хто допомагає Америці прокидатися вранці. Після успішного завершення Алекс (Еністон) угоди з Полом Марксом (Хамм) щодо продажу UBA його технологічній компанії Hyperion, майбутнє мережі UBA знову стало невизначеним. Видно, що тепер UBA планує злиття з іншою медіакомпанією, щоб врятувати себе від банкрутства, але це може призвести до звільнень та реструктуризації у четвертому сезоні.

Серіал виробляють Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон, а режисером і виконавчим продюсером є Мімі Ледер. Майкл Елленберг також є виконавчим продюсером. Виробництвом займаються Media Res, Hello Sunshine і Echo Films. Шарлотта Студт, що має контракт з Apple TV+ на створення сценаріїв, обіймає посади шоуранера і виконавчого продюсера.

Маріон Котіяр стала другою французькою актрисою, яка була удостоєна премії "Оскар", а також першою, кого відзначили за акторську майстерність у французькому кіно у 2018 році за її роль Едіт Піаф у фільмі "Життя в рожевому кольорі".

Джерело: Deadline