sonyazhytkova .16 мая, 2024 14

Платформа запланувала фільм про групу державних посадовців, які намагаються врятувати США від наближеної ракетної атаки, в Білому домі.

За даними джерел, сюжет стрічки буде розгортатися в реальному часі, а його настрій буде відтінюватися відомим хітом 2012 року "Тридцять хвилин по півночі" від Кетрін Бігелоу, що розповідає про полювання на Осаму бен Ладена та операцію знищення терористичного лідера військовими морськими піхотинцями. Netflix не підтвердив жодних конкретних деталей щодо проєкту, анонсуючи лише безіменний фільм Бігелоу на презентації для рекламодавців у Нью-Йорку у середу.

Фільм, разом з анонсованим продовженням "Щасливчика Гілмора", став першим проєктом, який отримав зелене світло від нового керівника кінодивізіону Netflix, Дена Ліна.

Бігелоу повертається до жанру військового трилера з фільмом, що обіцяє стати приємним продовженням її кінематографічного народження. Поміж її успішних робіт — "Тридцять хвилин по півночі" та "Володар Бурі" (2008), за який вона здобула Оскар за кращу режисуру, ставши першою жінкою-лауреатом у цій категорії. Також варто відзначити "Майже стемніло" (1987), "На гребені хвилі" (1991) з Кіану Рівзом і Патріком Суейзі, а також науково-фантастичний трилер "Дивні дні ", режисований Джеймсом Камероном. Останнім її проэктом був "Детройт" (2017), який, на жаль, не вразив глядачів касовими зборами.

Джерело: Нollywoodreporter