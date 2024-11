sonyazhytkova .27 ноября, 2024 14

Сюжет серіалу обертається навколо Вілла (Стівен Ґербен) — нервового спадкоємця автосервісної імперії, який намагається врятувати бізнес батька, одночасно стикаючись із труднощами, що постійно створює кузен Шейн, який тепер став його співробітником.



У другому сезоні, після несподіваного успіху своєї маркетингової стратегії, Вілл і Шейн (Шейн Ґілліс) намагаються розвиватися, як особисто, так і професійно, не завжди усвідомлюючи, до яких наслідків це може призвести.

Томас Хейден Чёрч зіграє Філа, батька Шейна — багатого, але вільного від відповідальності чоловіка, який володіє кількома бізнесами у Флориді. Філ — це, по суті, версія Шейна, тільки старша: він обожнює маргарити та флірт із офіціантками.

Окрім Стівена Ґілліса та Шейна Ґербена, до акторського складу приєдналися Кріс О'Коннор, Кіла Фокс і Ставрос Галкиас.

До прем'єри серіалу в травні "Шини" вже отримали продовження на другий сезон, який вийде наступного року.

Томас Хейден Чёрч, номінований на Оскар за роль у фільмі "Бічний шлях", нещодавно знявся в постапокаліптичному серіалі "Twisted Metal" разом із Ентоні Макі. Він також був зіркою всіх трьох сезонів серіалу HBO "Розлучення" із Сарою Джесікою Паркер. Серед його останніх кіноробіт — "Acidman", "Spider-Man: No Way Home", "The Peanut Butter Falcon" та "Crash Pad".

Джерело: Deadline