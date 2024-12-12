sonyazhytkova .12 декабря, 2024 14

Мореско, який здобув популярність завдяки роботі над стрічкою "Crash", знову об’єднує зусилля з італійським продюсером Андреа Єрволіно. Раніше вони спільно працювали над фільмом "Lamborghini: Людина, яка створила легенду", а зараз знімають у Італії біографічну драму "Maserati: Брати".

Новий проєкт "Bugatti" розпочнуть знімати наприкінці наступного року в Італії та Франції. Сценарій, який пишуть Боббі Мореско разом із Амандою Мореско та Сораєю Аззабі, розповість про життя Етторе Бугатті — легендарного новатора, який змінив уявлення про автомобільний дизайн і технології. Італієць за походженням, Бугатті не лише створював революційні автомобілі, але й займався розробкою авіаційних двигунів. Однак його життєвий шлях був затьмарений трагедією: син Жан трагічно загинув у 1939 році під час тестування одного з автомобілів компанії поблизу сімейного заводу.

"Bugatti" стане ще одним вагомим доповненням до серії біографічних фільмів, які досліджують долі творців культових автомобільних брендів, і обіцяє глибше розкрити драматичну історію геніального конструктора.

Джерело: Deadline