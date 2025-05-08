sonyazhytkova .8 мая, 2025 9

Мистецтво наслідує життя — і навпаки. Як повідомляє POLITICO, фільм "Конклав", який нещодавно здобув "Оскар" за найкращий адаптований сценарій, несподівано став джерелом натхнення і навіть своєрідним "навчальним посібником" для кардиналів, які зібралися у Ватикані на обрання нового Папи.

"Дехто з них бачив стрічку в кіно", — зізнався один із священнослужителів. За його словами, навіть досвідчені церковники визнали фільм надзвичайно точним у зображенні церковних процесів. Це особливо актуально, адже для більшості з 135 кардиналів, з яких 133 уже прибули до Ватикану, цей конклав — перший у житті. Їх призначив покійний Папа Франциск, який відійшов у вічність 21 квітня 2025 року.

Сам фільм "Конклав", заснований на романі Роберта Гарріса, вийшов восени минулого року. Головну роль виконав Рейф Файнс — він втілює кардинала Лоренса, що керує процесом обрання нового Понтифіка. Але церемонія швидко перетворюється на драму, де кожен крок супроводжується розкриттям старих таємниць і нових скандалів. У фільмі також зіграли Стенлі Туччі, Джон Літгоу та Ізабелла Росселліні.

Фільм встиг не лише здобути престижну нагороду, а й стати культурним феноменом — його порівнюють із реальністю не через художню метафору, а майже як з інструкцією.

І поки за зачиненими дверима Сикстинської капели кардинали моляться і обирають наступника святого престолу, у глядацьких залах і стримінгових сервісах світ стежить за тим, як вигадане пророкує справжнє. І хто знає — можливо, найбільші одкровення ще попереду.

Джерело: Gamesradar