Таня Гончаренко .8 сентября, 2021 3

Лауреаты премии "Оскар" Морган Фриман, Аль Пачино, Хелен Миррен и номинант на премию "Оскар" Дэнни ДеВито снимутся в фильме под названием "Снифф", стильном переосмыслении жанра нуар. Режиссером выступил такой же оскароносный режиссер Тейлор Хекфорд. - сообщает Deadline.

По сценарию (который написал Том Грей), двое жителей дома пристарелых умирают при подозрительных обстоятельствах. Детектив, который уже давно вышел на пенсию, Джо Малрэй (Фриман), снова оказываетчя вовлечен в дело со своим бывшим напарником Уильямом Кизом (ДеВито). В процессе расследования, они раскрывают "скрытый преступный мир секса, наркотиков и убийств" в богатой общине, контролируемой вором в законе Харви Страйдом (Пачино) и его роковой спутницей (Миррен).

Дата выхода фильма "Снифф" пока не уточняется.