sonyazhytkova .4 апреля, 2025 12

У кіносвіті назріває щось велике: фільм "Закляття: Останнє причастя" стане не просто черговою частиною, а кульмінацією першої фази культової горор-франшизи. І це ще не кінець…

Компанія New Line готує щось дуже масштабне. Президент студії Річард Бренер розповів, що майбутній фільм "Закляття: Останнє причастя" стане завершенням "першої фази" всесвіту "Закляття", натякаючи на амбітні плани перетворити франшизу на справжній горор-аналог кіновсесвіту Marvel.

Це буде вже дев’ятий фільм у розширеному "Закляттєвому" світі — разом зі спін-офами на кшталт "Аннабель" та "Монахині". Але для головної лінії це лише четверта стрічка, яка знову об’єднає на екрані Патріка Вілсона та Віру Фарміґу в ролях відомих дослідників паранормального Еда та Лоррейн Ворренів.

За словами Річарда Бренера, тестові покази ще сирої, режисерської версії фільму вже зараз демонструють шалені результати:

"Ми лише на десятому тижні постпродакшену, в нас попередні візуальні ефекти, але реакція глядачів — зашкалює. Це вже викликає мурашки".

У студії натякають: попереду може бути й "друга фаза" — нова хвиля фільмів, що й далі занурюватимуть глядача у світ на межі реальності та жаху. Адже спадщина Ворренів — невичерпна: від Амитивіля до Енфілдського полтергейста. Кожен випадок — ще одна моторошна історія, яка може стати наступною кінокартиною.

А поки що — "Закляття: Останнє причастя" виходить у кінотеатрах вже 5 вересня.

І, як підказує назва… це буде останнє слово. Або ж — останній обряд. Питання лише в тому, хто його переживе.

Джерело: Gamesradar