sonyazhytkova .22 декабря, 2023 8

Останнє супергеройське продовження у світі DC, яке визначить кінець Розширеного Всесвіту, здається наступною неудачею, на фоні розчарувань від "Флеш", "Блакитного Жука" та "Шазам! Гнів Богів" у кінотеатрах цього року.

Очікується, що новий фільм "Аквамен і Втрачене королівство" здобуде від 35 до 40 мільйонів доларів протягом чотирьохденного святкового вікенду, включаючи День Різдва. Це менше, ніж успіх оригінального "Аквамена" п'ять років тому, який зібрав 67 мільйонів на старті та досяг 1,15 мільярда доларів глобально. У порівнянні з попередніми переглядами, новий фільм заробив 9 мільйонів, що менше за "Флеш" (9,7 мільйонів), "Чорний Адам" (7,6 мільйонів) та "Шазам: Гнів Богів" (3,4 мільйона).

У завершальному фільмі, герой Джейсона Момоа повертається, об'єднуючись зі своїм зведеним братом Ормом (Патрік Вільсон), щоб зупинити Чорного Манту (Ях'я Абдул-Матін II). Нова частина обіцяє захоплюючі тривимірні ефекти та вражаючих морських істот. Варто відзначити, що Момоа не з'явиться в майбутньому Всесвіті DC, яке розпочнеться з «Супермен: Спадщина» у 2025 році, де планується повна перезагрузка персонажів світу коміксів DC.

Цього вікенду також відбудеться реліз різноманітних інших фільмів, включаючи анімаційний «Міграція» від Universal і Illumination, романтичну комедію «Хто завгодно, крім тебе» з Сідні Суїні та Гленом Пауеллом, а також спортивний біографічний фільм «Залізний кіготь» від A24 з Заком Ефроном та Джеремі Еллен Уайтом. Також виступає лідер минулого тижня, «Вонка» з Тімоті Шаламе, який планує додати 21-23 мільйони доларів у свій другий уїкенд.

Джерело: Variety