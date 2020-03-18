Вслед за другими большими проектами голливудским студиям пришлось заморозить съемки четвертой «Матрицы», сиквелов «Аватара» и многострадальной экранизации видеоигры «Uncharted», получившей название «Неизведанное: Удача Дрейка».
Как сообщает The Hollywood Reporter, съемки продолжений «Аватара» остановлены в Новой Зеландии, где также на днях приостановилось производство сериала «Властелин колец». Съемки «Матрицы 4», по данным Deadline, отменены в Берлине, куда съемочная группа
Релизы всех трех проектов («Аватара 2», «Матрицы 4» и «Удачи Дрейка») были запланированы на 2021 год.