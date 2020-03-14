Анастасия Лях .14 марта, 2020 5

На фото: Кадр из мультфильма "Русалочка"

Студия Disney приостановила производство нескольких крупных проектов из-за коронавируса, включая игровой ремейк мультфильма «Русалочка», передает The Hollywood Reporter.

Съемки «Русалочки» должны были стартовать уже во второй половине марта в Лондоне. В режиссерском кресле музыкального проекта находится Роб Маршалл, ранее снявший для Disney четвертую часть «Пиратов Карибского моря», фэнтезийный мюзикл «Чем дальше в лес…», сказку «Мэри Поппинс возвращается».

Также остановлен продакшен ремейка рождественской семейной комедии «Один дома». Новая версия культовой истории позиционируется как телефильм для потокового сервиса Disney+.

Напомним, что ранее Disney отменила релиз игрового ремейка «Мулан», запланированный на 26 марта. Новая дата выхода пока неизвестна.