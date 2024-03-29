sonyazhytkova .29 марта, 2024 6

Актор продовжує будувати вражаючий список фільмів, співпрацюючи з великими режисерами, і його останній проєкт не є винятком.

Було оголошено, що кіноактор, номінований на Оскар, приєднається до нового фільму Даррена Аронофські. За даними Variety, Батлер отримав головну роль у кримінальному трилері "Caught Stealing", який буде випущений Sony Pictures. Студія нещодавно придбала права на цей проєкт, заснований на романі Чарлі Хастона. Сценарій також напише сам Хастон і буде розповідати історію Генка Томпсона, колишнього бейсболіста, який опиняється у складних ситуаціях у кримінальному світі Нью-Йорка 90-х років. Після оголошення про вибір Батлера, Аронофскі поділився своїм захопленням приступити до роботи над цією картиной:

"Не можу дочекатися, щоб почати працювати разом з Остіном і моїми колегами з Нью-Йорка в цьому проєкті".

Джерело: Мovieweb