sonyazhytkova .25 ноября, 2024 6

Стрічка, адаптована за оповіданням МакаМіллана Хеджа, обіцяє поєднати захоплюючі елементи подорожей у часі з атмосферою епічного науково-фантастичного бойовика, на зразок "Інтерстеллара" та "Топ Гана".

Хоча деталі сюжету досі залишаються в таємниці, проєкт обіцяє привернути значну увагу, адже Остін Батлер і Едвард Бергер на сьогодні є одними з найяскравіших зірок Голлівуду.

Фільм, режисером якого стане Едвард Бергер, буде адаптовано за сценарієм МакаМіллана Хеджа. Бергер, який здобув світове визнання завдяки своїй роботі над "На Західному фронті без змін", що принесла йому чотири Оскари, включаючи нагороду за найкращий міжнародний фільм, наразі є одним із найбільш затребуваних кінематографістів. Нещодавно його трилер "Конклав" також отримав позитивні відгуки та активно бере участь у боротьбі за нагороди.

Остін Батлер здобув популярність завдяки ролі у "Дюні: Частина друга" і активно знімається в історичних проєктах, зокрема в серіалі "Майстри повітря", що розповідає про 100-ту бомбардувальну групу Другої світової війни. Однак актор не залишає наукову фантастику: його наступна роль — у фільмі "Американська швидкість" разом із Томом Голландом, де розповідається історія про гонки та наркотрафік.

Цей фільм обіцяє стати справжньою кінематографічною подією, яку точно не можна пропустити.

Джерело: Мovieweb