Анастасия Лях .1 апреля, 2020 3

Из-за осложнений после заражения коронавирусом скончался британский актер Эндрю Джек, сообщает Metro.

Эндрю Джек известен ролью Калуана Эматта в космической саге «Звездные войны». Однако в первую очередь он был не актером, а диалект-тренером , работавшим над речью актеров. Джек занимался постановкой речи в кино с 1982 года. Всего на его счету — более 80 фильмов. В числе прочего он учил актеров эльфийскому языку в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».

Как сообщил агент Эндрю Джека, супруга скончавшегося в настоящее время находится на карантине в Австралии, так что похороны не состоятся в ближайшие дни.