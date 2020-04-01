Из-за осложнений после заражения коронавирусом скончался британский актер Эндрю Джек, сообщает Metro.
Эндрю Джек известен ролью Калуана Эматта в космической саге «Звездные войны». Однако в первую очередь он был не актером, а диалект-тренером, работавшим над речью актеров. Джек занимался постановкой речи в кино с 1982 года. Всего на его счету — более 80 фильмов. В числе прочего он учил актеров эльфийскому языку в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».
Как сообщил агент Эндрю Джека, супруга скончавшегося в настоящее время находится на карантине в Австралии, так что похороны не состоятся в ближайшие дни.