Таня Гончаренко .1 сентября, 2021 2

Disney решили расширить свою аудиторию и погрузиться не только в мир сказок, но и прикоснуться к высокой моде. Стриминговый сервис анонсировал шестисерийный драматический сериал «Кайзер Карл», о творческои пути легендарного Карла Лагерфельда. - сообщает Variety.



В основу проекта ляжет книга французской писательницы Рафаэля Бакке о Лагерфельде. "Кайзер Карл" станет первым драматическим сериалом, основанным на его биографии, — ранее о нем снимали лишь документальные фильмы.

В центре сюжета - история становления легенды высокой моды Лагерфельда, которая начинается с 1972 года, когда Карл решил стать преемником Коко Шанель и возглавил основанный ею модный дом. Правда, на это же место метил ещё один гуру моды - Ив Сен Лоран, что и положило начало жгучей вражды дизайнеров.

Съемки пройдут во Франции, проектом занимается продюсер популярного французского сериала «Люпен». Адаптацией книги займутся Дженнифер Хэв и Изауре Писани-Ферри.

О актерском составе пока ничего неизвестно.

Напомним, модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер в феврале 2019 года.

