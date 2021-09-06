Таня Гончаренко .6 сентября, 2021 10

Похоже, Скарлетт Йоханссон добилась чего хотела. Теперь не только она занесена в черный список Disney, но и у киностудии возникли трудости на пути к заключению контракта с создателями самых кассовых экранизаций комиксов Marvel Энтони Руссо и Джо Руссо. - сообщает The Wall Street Journal.

Переговоры Disney с братьями Руссо зашли в тупик. Режиссеры опасаются подписывать какие-либо документы, пока не будет четко и предельно ясно оговорены условия того, как именно планируется представить их следующий фильм, а также о том, как будет распределяться прибыль от проката, что, естественно, окажет влияние на размер их заработка.

Disney, безусловно, заинтересованы в привлечении двух гениев своего дела, ведь именно Энтони и Джо Руссо сняли "Первый мститель 2: Другая война", "Первый мститель 3: Противостояние", "Мстители 3: Война бесконечности" и "Мстители 4: Финал", которые стали самыми кассовыми хитами.