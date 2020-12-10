Анастасия Лях .10 декабря, 2020 11

Теперь сомнений нет. Новый «Человек-паук» действительно представит мультивселенную Спайдермена. Как сообщает The Hollywood Reporter, Альфред Молина снова сыграет антагониста Отто Октавиуса, которого играл в фильме « Человек-паук 2» 2004 года выпуска.

Напомним, ранее стало известно, что к роли злодея Электро вернется Джейми Фокс, исполнявший эту партию в фильме « Человек-паук : Высокое напряжение». То есть в новом фильме с Томом Холландом в роли Питера Паркера состоятся камбэки в предыдущие версии франшизы, где Паркера поочередно играли Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.

По слухам, Магуайр и Гарфилд также могут появиться в кадре как альтернативные версии Питера Паркера из параллельных вселенных. А к образу Гвен Стейси может вернуться Эмма Стоун, но только уже как Гвен-паук .

Помимо этого ранее сообщалось, что новым наставником Питера после гибели Тони Старка станет Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Съемки триквела, предыдущими частями которого были «Возвращение домой» и «Вдали от дома», уже стартовали и проходят в Атланте. Официального подзаголовка у третьего фильма пока что нет. Релиз запланирован на 17 декабря 2021 года.