Теперь сомнений нет. Новый
Напомним, ранее стало известно, что к роли злодея Электро вернется Джейми Фокс, исполнявший эту партию в фильме «
По слухам, Магуайр и Гарфилд также могут появиться в кадре как альтернативные версии Питера Паркера из параллельных вселенных. А к образу Гвен Стейси может вернуться Эмма Стоун, но только уже как
Помимо этого ранее сообщалось, что новым наставником Питера после гибели Тони Старка станет Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.
Съемки триквела, предыдущими частями которого были «Возвращение домой» и «Вдали от дома», уже стартовали и проходят в Атланте. Официального подзаголовка у третьего фильма пока что нет. Релиз запланирован на 17 декабря 2021 года.