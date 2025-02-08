sonyazhytkova .8 февраля, 2025 10

Популярний комедійний актор, зіграє разом із Аланом Річсоном, зіркою серіалу "Джек Річер". Постановкою картини займається Скотт Во ("Жага швидкості", "Нестримні 4"), а зйомки розпочнуться в Австралії вже цієї весни.

Сценарій стрічки, що свого часу потрапив до "Чорного списку" найкращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду, написали Томмі Вайт та Майлз Хаблі. Сюжет розповість про кур’єра високого рівня Генка Мелоуна (Алан Річсон), якому доручено доставити орган для термінової трансплантації семирічній дівчинці. У нього є всього три години, але місія ускладнюється, коли на здобич полює небезпечний кримінальний синдикат.

Оуен Вілсон зіграє Бена — медичного кур’єра, якого герой Річсона змушений супроводжувати та захищати.

Ця історія змусить глядачів затамувати подих до фінальних кадрів, адже вона сповнена неочікуваних поворотів, напруги та безперервного екшену.

Джерело: Deadline