sonyazhytkova .13 марта, 2024 7

Зірка "Ніч у музеї" та "Локі" виступить у головній ролі та буде виконавчим продюсером у майбутньому телешоу. Сценарій до цього проєкту належить автору фільму "Форд проти Феррарі".

В ролі Прайса Кахілла, колишнього професійного гольфіста, у якого кар'єра зупинилася 20 років тому, виступить Оуен Вілсон. Після втрати роботи в магазині спортивних товарів у Індіані та розлучення з дружиною, він вирішує віддати всю свою увагу 17-річному гольф-феномену. Вілсон відомий своєю захопленістю гольфом і частими візитами на турніри PGA.

Сценарій для цього десятичастинного серіалу належить Джейсону Келлеру, який також працював над фільмами "План втечі" та "Хресний батько" і виступив у ролі виконавчого продюсера.

Телешоу буде вироблятися студією Apple і режисований Джонатаном Дейтоном та Валері Фаріс.

Виконавчими продюсерами разом з Келлером і Вілсоном стануть Бен Сілверман, Говард Т. Оуенс і Родні Феррел від Propagate Content, Гаймон Кейсаді від Entertainment 360, Лі Айзенберг та Наталі Сенді від Piece of Work, Кріс Мойніган та Білл Каллахан.

Наступним проєктом для Оуена Вілсона, який нещодавно зіграв у ребуті "Маєток з привидами" від Діснея, стане кримінальний трилер "Lips Like Sugar", що відбувається під час Олімпіади 1984 року в Лос-Анджелесі, режисером якого є Брантлі Гутієррез.

Джерело: Deadline