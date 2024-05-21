sonyazhytkova .21 мая, 2024 4

Цей проєкт від Footage Films режисера Кріса Стокса та продюсера Маркеса Х'юстона обіцяє принести незабутні емоції глядачам і стати захопливим кінематографічним досвідом.



У цій стрічці Міллі (грає Паркер МакКенна) розпочинає нове життя, прагнучи знову знайти себе після того, як втратила пам'ять про своє минуле. Але коли навколо неї і її друзів починається серія дивних подій, вони змушені зіткнутися з неймовірними випробуваннями.

Озі Нзерібе зіграє роль Дурелла - молодого і розумного хлопця. Він отримує запрошення від друзів свого двоюрідного брата на вихідні. Проте, коли вони всі збираються у будинку біля озера, мотиви кожного з них раптово змінюються.

У складі акторів також знайдуться Паркер МакКенна, Лоретта Девайн, Зоннік Пуллінс, Катлін Сімоне, Сінтія Бейлі, Іяна Халлі, Джастін Світ, Джуді Джонсон, Джарелл Х'юстон, Карнетта Джонс, Кайлін Рембо, Дуайт Бойс, Яніна Гордільо, Фарра Хайнс, Стівен Літлс, Алімі Баллард, Шах Гранвіл та Кендіс Марі.

Серед інших досягнень Нзерібе варто відзначити його роботу в фільмі "Мачуха 3" на Tubi, участь у шоу "Безсоромність" на каналі Showtime, поява у серіалі "Маленькі вогні скрізь" на ABC та участь у спеціальному проєкті Джеймі Фокса на Netflix під назвою "Тато, перестань мене лякати".

Джерело: Deadline