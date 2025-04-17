sonyazhytkova .17 апреля, 2025 6

Цього літа на глядачів чекає нова подорож у серце кохання та часу — канал Starz презентував емоційний тизер приквелу "Outlander: Blood of My Blood", а прем’єра вже не за горами — 8 серпня.

Серіал занурить глядачів у дві паралельні історії кохання — Джулії Морістон (Герміона Корфілд) та Генрі Бошана (Джеремі Ірвайн), а також Еллен МакКензі (Гаррієт Слейтер) та Браяна Фрейзера (Джеймі Рой).

Сюжет розгортається на тлі Першої світової війни та в мальовничій Шотландії XVIII століття, де почуття народжуються всупереч обставинам і забобонам. В центрі — молоді закохані, яким доведеться боротися з обставинами, що прагнуть їх роз’єднати.

До акторського складу увійшли Тоні Карран (лорд Ловат, дід Джеймі Фрейзера), Рорі Александер (юний Мертаг), Пітер Маллан (червоний Джейкоб МакКензі, батько Еллен), Салі Мессем (пані Фіц), а також Джон Ламсден, Сара Вікерс, Садб Малін та інші.

"Чужеземка" обіцяє нам багато: шалені пристрасті, родинні драми та нову дозу шотландської магії, яку так полюбили шанувальники оригінального серіалу.

Чи зможе це кохання витримати випробування часом — дізнаємось уже зовсім скоро.

Джерело: Deadline