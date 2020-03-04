Анастасия Лях .4 марта, 2020 8

Стало известно, как именно получилось, что антагонист франшизы император Палпатин, который должен быть мертвым, «воскрес» в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Издание Screen Rant пишет, что версия Палпатина, появившаяся в девятом эпизоде, на самом деле является клоном. Об этом стало известно из романа, написанного по мотивам вышедшего фильма. Книга должна поступить в широкую продажу только 17 марта, однако ограниченное количество экземпляров было выпущено на днях, так что отдельные главы романа уже появились в Интернете.

В романе говорится, что тело мертвого Палпатина было клонировано с помощью секретных древнейших знаний ситхов. Новая оболочка нужна была для того, чтобы стать вместилищем для могущественного духа императора. Однако копия оказалась слишком слабой, чтобы удерживать мощную Силу, и поэтому клон Палпатин нуждался в высокотехнологичной системе жизнеобеспечения и стремился найти новое тело (тело Рей) в качестве более крепкого сосуда для удержания Силы.

Напомним, заключительный девятый эпизод космической саги вышел на экраны 19 декабря и получил преимущественно негативные отзывы.