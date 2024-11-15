sonyazhytkova .15 ноября, 2024 6

Перший трейлер драми "The Last Showgirl" режисерки Джії Копполи анонсує довгоочікувану прем'єру 10 січня 2025 року.

Памела Андерсон у ролі Шеллі — вишуканої та досвідченої танцівниці, чия кар'єра обривається після тридцяти років на сцені. Її виконання отримало високу оцінку критиків, і акторка вже була номінована на премію за найкращу акторську гру на нагородах Gotham Awards.

У фільмі також можна побачити Джеймі Лі Кертіс, Дейва Батісту, Біллі Лоурд, Кірнан Шипку та Брена Сонг.

Сценарій до стрічки написала Кейт Герштен. Фільм, який здобув журі-приз на фестивалі в Сан-Себастьяні, наразі має 81% на Rotten Tomatoes.

На прес-конференції в Торонто Памела Андерсон зізналася, що вважає роль у фільмі "The Last Showgirl" призначеною саме для неї. Вона розповіла, як колишні агенти навіть не показали їй сценарій, вважаючи, що вона не зможе впоратися з такою роллю. Це розчарування лише підштовхнуло акторку повністю віддатися проєкту, адже для неї ця роль стала справжнім випробуванням і шансом довести собі та іншим, на що вона здатна.

Джерело: Deadline