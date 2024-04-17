sonyazhytkova .17 апреля, 2024 5

Перезапуск від Paramount Pictures, вийде на екрани 18 липня 2025 року. Аківа Шаффер виступає у ролі режисера і виконавчого продюсера стрічки.



Андерсон, яка зіграла у 110 епізодах "Рятувальників Малібу", має вражаючий досвід у комедійних ролях. Вона з'явилася у фільмах "Дуже страшне кіно 3" та "Супергеройське кіно", які також пройняті сатирою, подібно до стилю "Голого пістолета". Акторка також відіграла роль К.Дж. Паркер у перезапуску "Рятувальники Малібу" 2017 року на великому екрані, де її партнерами були Дуейн Джонсон, Зак Ефрон і Олександра Даддаріо.

Ден Грегор, Дуг Манд і Шаффер написали сценарій для "Голого пістолета". Фільм виробляють Сет Макфарлейн і Еріка Хаггінс через Fuzzy Door, а Деніел М. Стіллман є виконавчим продюсером.

Стрічка базується на культовій франшизі "Голий пістолет", яка виникла після телесеріалу "Поліцейський загін!" з участю Нільсена. Оригінальні архітектори цього проєкту - Джим Ейбрамс, Девід Закер і Джеррі Закер, відомі за "Поштовим відділенням Paramount". У 1990-х "Голий пістолет" став фінансовим успіхом, збираючи понад 216 мільйонів доларів у касі. Як і "Поштове відділення", цей фільм славився своєю пародійною суттю, несподіваними ситуаціями та гумористичними епізодами, які часто виявлялися смішнішими, ніж сама дія на передньому плані.

Джерело: Deadline