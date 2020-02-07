Папарацци засняли Киану Ривза на съемках «Матрицы 4»

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Естественно, ушлые папарацци уже обустроились вблизи съемочной площадки, чтобы снабжать Сеть свежими фотографиями. Так, на недавних снимках и любительском видео, размещенном в соцсетях, можно заметить постановщицу Лану Вачовски и исполнителя главной роли Киану Ривза, который вновь предстанет в образе Нео.
Сюжет четвертой части не разглашается, но известно, что помимо Ривза вернется
Релиз «Матрицы 4» намечен на 20 мая 2021 года.
Фильм огонь,
уже слили в сеть в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/CineMaHD
смотрел, что и вам рекомендую