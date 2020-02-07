Папарацци засняли Киану Ривза на съемках «Матрицы 4»

Анастасия Лях .7 февраля, 2020 9

В Сан-Франциско стартовали съемки четвертой «Матрицы» под руководством Ланы Вачовски.

Естественно, ушлые папарацци уже обустроились вблизи съемочной площадки, чтобы снабжать Сеть свежими фотографиями. Так, на недавних снимках и любительском видео, размещенном в соцсетях, можно заметить постановщицу Лану Вачовски и исполнителя главной роли Киану Ривза, который вновь предстанет в образе Нео.

Сюжет четвертой части не разглашается, но известно, что помимо Ривза вернется Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити. Антагониста агента Смита, которого играл Хьюго Уивинг, в новой истории не будет.

Релиз «Матрицы 4» намечен на 20 мая 2021 года.