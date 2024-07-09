sonyazhytkova .9 июля, 2024 14

"IF" дебютував на першому місці у вітчизняному прокаті в травні та заробив понад $185 мільйонів у світовому прокаті. На стрімінговій платформі стрічка побачить світ 9 липня.



Режисер, сценарист та виконавець однієї з головних ролей, Джон Красінські, разом з Райаном Рейнольдсом, ставить питання: "Куди зникають ваші уявні друзі, коли ви перестаєте про них думати?".

Назва фільму одночасно є загадковим описом і абревіатурою для "Imaginary Friends". Сюжет зосереджений на дівчинці, яку грає Кейлі Флемінг, що виявляє здатність бачити уявних друзів інших людей, відомих як IFs. Вона вирушає у чарівну подорож, щоб допомогти забутим друзям знайти своїх дітей, перш ніж вони зникнуть назавжди.

Стіва Карелла можна почути в ролі великої фіолетової істоти на ім'я Блю. Крім Красінські, Рейнольдса, Флемінг та Карелла, у фільмі знялися Фіона Шоу, Фібі Воллер-Брідж, Луїс Госсетт молодший, Емілі Блант, Метт Деймон, Майя Рудольф, Джон Стюарт, Боббі Мойніхан, Сем Рокуелл, Себастьян Маніскалько, Крістофер Мелоні, Річард Дженкінс та Аквафіна.

Джерело: Deadline