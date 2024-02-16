sonyazhytkova .16 февраля, 2024 11

Замовлено чотири додаткових епізоди для майбутнього четвертого і останнього сезону серіалу, щоб творці Роберт і Мішель Кінги могли надати драмі відчуття завершеності та показали трейлер, який вражає фанатів.

"Ми щиро вдячні Paramount+ за надання чотирьох бонусних епізодів для відповідного завершення серіалу "Зло"," - відзначили Кінги, що також виступають у ролі шоуранерів. "Нам буде дуже бракувати цього серіалу і команди акторів. Це був проект, який у багатьох відношеннях був нашою мрією".

"Неможливо недооцінити здатність Роберта і Мішель Кінгів винаходити цікаві історії, які постійно перевершують творчі межі, і «Зло» не є винятком", - сказав Девід Стапф, президент CBS Studios. "Ми пишаємося тим, що можемо називати їх партнерами і хочемо подякувати їм обом, Ліз Ґлотцер, всьому акторському складу та екіпажу за те, що вони оживили цих складних персонажів щорічно, і ми вітаємо останній сезон".

Навіть з закінченням серіалу після чотирьох епізодів, Катя Херберс закликала Netflix врятувати шоу, висловивши сумнів у рішенні Paramount+ завершити його.

"Зло" - це психологічний детектив, що досліджує походження зла на межі між наукою і релігією.

У серіалі зіграли Катя Херберс, Майк Колтер, Аасіф Мандві, Майкл Емерсон, Андреа Мартін, Курт Фуллер, Крістін Лахті, Бруклін Шук, Скайлар Грей, Медді Крокко і Далая Напп.

Зняття додаткових чотирьох епізодів скоро розпочнеться в Нью-Йорку.

Джерело: Hollywoodreporter