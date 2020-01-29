Студия не смогла отказаться от своего самого прибыльного бренда, и уже запустила в производство сразу два проекта о гигантских
В настоящее время идет параллельная работа над двумя сценариями. Один пишет Джеймс Вандербилт, на счету которого ремейк «Робокопа», другой — Джоби Харольд, автор фэнтезийного экшена «Меч короля Артура».
Детали сюжетов не разглашаются. Но известно, что новые истории не будут связаны с предыдущими частями франшизы и что в них будут фигурировать совершенно новые персонажи, так что никто из прошлых актерских составов не вернется. Как и не вернется Майкл Бэй в режиссерское кресло.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую