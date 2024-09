sonyazhytkova .14 сентября, 2024 3

Роман "Regretting You", написаний авторкою хіта "It Ends With Us", також привернув значну увагу завдяки популярності екранізації її попередньої книги, в якій головні ролі зіграли Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні.

Режисером фільму "Regretting You" став Джош Бун, відомий за "Винні зірки". У головних ролях з'являться Еллісон Вільямс ("Get Out", "M3GAN"), Дейв Франко ("The Disaster Artist"), Маккенна Грейс ("Ghostbusters: Frozen Empire") та Мейсон Темс ("Black Phone"). Коллін Гувер, авторка оригінального роману, також буде виконавчим продюсером. Сценарій адаптації написала Сюзан МакМартін, відзначена роботою над "After".

Сюжет "Regretting You" розгортається після трагічної автокатастрофи, яка забирає життя двох членів родини і розкриває безліч таємниць, обманів і почуття жалю. Героям, що залишилися, доведеться зіткнутися з минулим, щоб знайти шлях до відновлення. Фільм досліджує, як після трагедії виникають не лише хаос і біль, але й нові перспективи на життя і любов.

Зйомки розпочнуться навесні, що стане новим етапом у адаптації бестселера Коллін Гувер, яка здобула популярність завдяки TikTok, де її книги набрали понад 2 мільярди переглядів. Її роман "It Ends With Us" був виданий 43 мовами та став найпродаванішою книгою 2022 року, перебуваючи понад 90 тижнів у списку бестселерів The New York Times. Екранізація цього твору зібрала понад 311 мільйонів доларів у світовому прокаті, підтверджуючи величезний успіх авторки.

Джерело: Deadline