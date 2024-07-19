sonyazhytkova .19 июля, 2024 6

Це рішення було прийняте через кілька місяців після виходу другого сезону в лютому. Наразі Amblin Television, Xbox та 343 Industries шукають нову платформу для продовження шоу.

"Ми дуже пишаємося цим амбітним проєктом і хочемо подякувати нашим партнерам з Xbox, 343 Industries та Amblin Television, а також шоураннеру та виконавчому продюсеру Девіду Вайнеру, всій команді акторів на чолі з Пабло Шрайбером в ролі Майстра Чифа та всьому знімальному колективу за їхню видатну роботу. Бажаємо всім успіхів у майбутньому", – зазначив представник Paramount+ у своїй заяві в четвер.

У другому сезоні "Halo" Майстер Чиф Джон-117 веде свою команду елітних спартанців проти інопланетної загрози під назвою Ковенант. Після драматичної події на безлюдній планеті, Джон відчуває, що війна наближається до переломного моменту, і ризикує всім, щоб довести те, у що ніхто інший не вірить – що Ковенант готується атакувати найбільшу людську фортецю. На межі загибелі галактики Джон вирушає у подорож, щоб знайти ключ до спасіння людства або його знищення – артефакт під назвою "Halo".

Серіал, під керівництвом шоураннера і виконавчого продюсера Девіда Вайнера ("Brave New World"), розгортається у всесвіті, який вперше був представлений у 2001 році з випуском гри "Halo" від Xbox. Історія відображає грандіозний конфлікт у XXVI столітті між людством та інопланетною загрозою Ковенант.

У серіалі знімались Пабло Шрайбер ("Американські боги") в ролі Майстра Чифа, Спартанця-117, та Наташа МакЕлхон ("Каліфорнікейшн") у ролі доктора Хелсі. Інші актори включають Джен Тейлор, Бокіма Вудбайна ("Фарго"), Шабану Азмі ("Вогонь"), Наташу Кулзак ("Відьмак"), Олів Грей ("Half Moon Investigations"), Єріна Ха ("Reef Break"), Бентлі Калу ("Месники: Ера Альтрона"), Кейт Кеннеді ("Катастрофа"), Чарлі Мерфі ("Гострі картузи") та Денні Сапані ("Страшні казки").

Джерело: Deadline