sonyazhytkova .3 октября, 2024 0

Актор згадав першу зустріч із герцогинею Сассекською, яка стала його екранною партнеркою в серіалі та частиною однієї з найяскравіших романтичних історій.

Зірка серіалу "Форс-мажори", Патрік Дж. Адамс, розповів, що їхня перша зустріч відбулася ще до того, як їх обох затвердили на ролі в популярному шоу, яке транслювалося протягом дев'яти сезонів з 2011 по 2019 рік.

"Ми з Меган вже працювали разом раніше – на одному дуже невдалому пілоті", – зізнався Адамс у подкасті Sidebar, де він спілкувався зі своєю колегою Сарою Рафферті. "У тому пілотному проєкті теж була романтична лінія, але ми не бачилися після цього багато років. Пілот провалився, і ми втратили контакт".

"Я зустрів її на прослуховуванні", – згадує Адамс. "Мене вже затвердили на роль, і я був на кастингу, коли підбирали акторку на роль Рейчел. Коли Меган увійшла до кімнати, вона привіталася, і я подумав: 'Неймовірно приємно знову тебе побачити!'. Це одразу зняло напругу, і ми швидко знайшли спільну мову. Хімія між нами була помітною вже з перших хвилин".

Меган Маркл виконувала роль Рейчел Зейн до сьомого сезону, після чого покинула серіал, щоб вийти заміж за принца Гаррі в травні 2018 року.

У червні цього року Адамс натякнув, що творець серіалу Аарон Корш серйозно розглядає можливість створення фільму за участю оригінального складу. "Все залежить від багатьох обставин, але шанси на возз'єднання є", – поділився актор.

Джерело: Deadline