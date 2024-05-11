sonyazhytkova .11 мая, 2024 6

У трейлері стрічки, Вікандер представляє образ Катерини Парр, шостої і останньої дружини короля Генріха VIII. Вона змушена боротися за своє виживання у відносинах з жорстоким та безжалісним монархом, якого зобразив Лоу.

Фільм розповідає про маловідому історію жінки, яка пережила правління короля Англії (зіграний у фільмі Лоу), вміло маневруючи в інтригах при дворі XVI століття та уникаючи постійних небезпек. Алісія Вікандер втілює образ королеви та дружини Генріха протягом останніх чотирьох років його життя, тоді як Лоу зникає за шаром величезних характерних рис, які так сильно відрізняли Генріха в кінці його правління.

Фільм, заснований на однойменному романі Елізабет Фрімантл "Ферзевий гамбіт" 2013 року, розглядає останні роки короткого шлюбу пари. Це час, коли Парр постійно перебувала під загрозою з боку придворних, що оточували її, та постійно параноїдального короля, з яким їй мало що залишалося, крім як одружитися.

Назва фільму була змінена на "Firebrand", щоб уникнути плутанини з популярним серіалом Netflix "Ферзевий гамбіт", що став хітом 2020 року з Аньою Тейлор-Джой у головній ролі.

Прем'єра запланована 14 червня 2024 року.

Джерело: Мovieweb