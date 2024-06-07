sonyazhytkova .7 июня, 2024 11

Перед прем'єрою 17-го сезону, яка відбудеться 6 червня 2024 року, компанія Paramount+ оголосила, що телешоу буде мати гарантоване продовження.

"Мислити як злочинець: Еволюція" і надалі буде викликати адреналін та занурювати глядачів у світ таємниць та психологічного напруження. У новому сезоні шанувальники можуть очікувати повернення улюблених акторів, серед яких Джо Мантенья, Ей Джей Кук, Кірстен Вангснесс, Айша Тайлер, Раян-Джеймс Хатанака, Адам Родрігез та Паджет Брюстер. Також, Фелісіті Хаффман приєднається до акторського складу у ролі гості, зігравши Докториню Джилл Гідеон. Додатково до цього списку в серіалі також з'являться такі відомі імена, як Кларк Грегг, Ліана Ліберато, Пол Ф. Томпкінс, Так Воткінс та Брайан Уайт.

У 17-му сезоні напруга зростає, а не сподівані повороти чатують на кожному кроці. Команда ФБР вирушить розкривати смертельну таємницю "Золотої Зірки", стикаючись з невідомою загрозою. Серійний вбивця Еліас Войт, з яким укладають угоду, ставить під загрозу навіть саму діяльність БАУ. Це стане найбільшим випробуванням для команди, які не зможуть вийти неушкодженими і без приголомшливих наслідків.

Джерело: Мovieweb