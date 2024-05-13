sonyazhytkova .13 мая, 2024 10

На Gold House Gala 2024 року відзначили акторку, присудивши їй визначну нагороду, що підкреслює вагу досягнень представників азіатської спільноти у різних галузях, включаючи розваги, бізнес, спорт та інші.

"Мені подобається, що ми всі тут сьогодні разом, оскільки немає меж. Я ніколи не могла собі уявити такого, і я бажаю, щоб ми всі разом розуміли, наскільки цей момент важливий для нас як спільноти", - поділилася Лю в своєму виступі після отримання нагороди. "Я поділяю це визнання з вами, тому що ви мене підтримували, давали силу. Ви зробили, так щоб я могла пишатися".

Початковий прорив Люсі Лю відбувся у 1997 році у серіалі "Алі Макбіл", де вона втілила образ Лінг Ву. У своєму виступі вона згадала, як мало було різноманітності в Голлівуді того часу: "Я відчувала себе дуже самотньою, і бажала, щоб моя родина більше підтримувала, оскільки кожен крок впливає на твій шлях". "Це важко, коли ти перша у кімнаті, коли ти єдиний відмінний. Але ми тут, ми разом, і це робить нас особливими".

Лю жартувала, що спочатку відмовилася від нагороди, додавши: "через, напевно, дитячі травми, типу того, що ти її не заслуговуєш або ти її не вартий. Але я тут через цю спільноту".

Актрису нагородила режисерка - Реджина Кінг.

Джерело: Deadline