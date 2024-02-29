sonyazhytkova .29 февраля, 2024 9

Популярний стрімінговий сервіс планує підвищити вартість своїх підписок з метою прискорення зростання прибутку та доходів.

Згідно з аналітичним дослідженням від UBS Securities (за даними видання Variety), такий крок може забезпечити Netflix збільшення доходу в цьому році на 15%, порівняно з 7% у 2023 році.

Залишаючи осторонь суху статистику та бізнес-аналіз, Netflix вже збільшував вартість свого "Базового" тарифу у жовтні минулого року, підвищивши його з $9.99 до $11.99 на місяць у Сполучених Штатах, а також збільшивши вартість у Великій Британії та Франції. Хоча стримінговий гігант ще офіційно не оголосив про подальше підвищення цін, звіт UBS вказує, що такий крок збігається з планом, що діє у всій галузі та спрямований на "забезпечення прибутковості відеопотоку".

Нова стратегія включає в себе:

1) підвищення цін;

2) консолідацію платформ;

3) управління вмістом бібліотеки (з супутнім списанням активів);

4) зменшення витрат на контент (враховуючи зниження через страйк у 2023 році);

5) підвищення уваги до ліцензування контенту.

Джерело: Мovieweb