sonyazhytkova .16 апреля, 2025 10

Стрімінговий сервіс Peacock продовжує чистку своїх проєктів і цього разу не пошкодував навіть зірок. Калей Куоко, Кріс Мессіна та Стівен Каррі залишаються без екранів — два серіали, які подавали великі надії, більше не повернуться.

"Засновано на реальних подіях" — це чорна комедія з елементами сатири на жанр true crime, що вийшла з-під пера Крейга Розенберга та Джейсона Бейтмена. У головних ролях — Калей Куоко та Кріс Мессіна. Сюжет першого сезону обертається навколо подружжя Ави та Натана, які намагаються заробити на американській одержимості справжніми злочинами, створюючи подкаст разом... зі справжнім серійним убивцею. У другому сезоні пара вже балансує між батьківством, кар’єрою та спробами втекти від темного минулого.

Другим проєктом, який опинився під ніжем, став "Містер Ностальгія" — псевдодокументальна комедія від творця серіалу "Щасливий кінець" Девіда Каспе. Головний герой — невдаха-продавець спортивного мерча Денні Гроссман (Адам Пеллі), який вирішує знову знайти себе, возз’єднавшись із колишнім шкільним товаришем, зіркою NBA — Стівеном Каррі. Останній, до речі, також виконував продюсерські функції у проєкті.

Незважаючи на цікавий формат і зірковий склад, шоу прожило лише один сезон. У ньому також зіграли Его Нводім, Айден Майєрі, Трейсі Леттс та інші.

Peacock робить ставку на нові проєкти, але іноді це означає прощання навіть з найбільш нестандартними й ризикованими ідеями. Що ж — true crime-сатира і спортивна ностальгія не пройшли випробування глядацьким інтересом. Але, як відомо, у світі стрімінгу навіть скасування може стати трампліном до чогось більшого.

Джерело: Deadline