sonyazhytkova .3 января, 2025 11

Стрімінговий сервіс Peacock опублікував трейлер до нової документальної стрічки "Diddy: The Making of a Bad Boy". Прем’єра 90-хвилинного спецпроєкту відбудеться 14 січня.

Трейлер фільму присвяченого злетам і падінням Diddy, одразу вражає відвертістю: близькі до Комбса люди діляться своїми думками про музиканта, який наразі перебуває за ґратами через численні кримінальні обвинувачення та понад два десятки судових позовів.

У документалці досліджується шлях Комбса – від його дитинства, через епоху "Puffy" та "Diddy", до сучасних скандалів. Виробники стрічки обіцяють розкрити, які події та обставини вплинули на становлення однієї з найвідоміших постатей в індустрії.

За офіційним описом, фільм містить унікальні кадри з особистого та професійного життя Комбса: моменти вечірок, студійної роботи та спілкування вдома. Глядачі також побачать інтерв’ю з людьми, які добре знали Diddy, серед них – його дитячий друг, колишній охоронець та учасник шоу "Making the Band". Вперше на камеру висловлюється співак і продюсер Ал Бі Шур! – колега Комбса по лейблу Uptown Records і колишній партнер Кім Портер, яка згодом почала зустрічатися з Diddy.

Нагадаємо, Шона Комбса заарештували 16 вересня у готелі Нью-Йорка. Його звинувачують у рекеті, сексуальній експлуатації та перевезенні осіб із метою проституції. Суд над репером має розпочатися 5 травня, а його запити на заставу неодноразово відхиляли.

Джерело: Deadline