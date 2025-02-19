sonyazhytkova .19 февраля, 2025 8

Режисер Роберт Паламбо розкриває нові подробиці трагічної загибелі зірки Друзів, що приголомшила мільйони фанатів по всьому світу, у новому трейлері. Документальний фільм вийде в ефір 25 лютого і обіцяє занурити глядачів у глибоке дослідження останніх днів актора.



У своїй книзі "Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing" Меттью Перрі відкрито говорив про боротьбу з залежністю, а після виявлення кетаміну в його організмі багато хто припустив, що його смерть була результатом передозування. Однак через майже рік після трагедії розкрилися нові шокуючі подробиці: п’ятеро осіб, серед яких особистий асистент Перрі, два лікарі та голлівудський наркоторговець, відомий як "Королева кетаміну", були обвинувачені в змові для незаконного постачання наркотиків акторові.

Документальний фільм занурює глядачів у цю справу, поки двоє з обвинувачених, що не визнають свою провину, чекають суду. Окрім цього, у фільмі поєднуються історії про шлях Перрі до слави та його останні дні, коли його асистент, за словами прокурора США, звертався до джерел, де це не повинно було відбутися. В документальному спеціалі з'являться коментарі колег Перрі, голлівудських інсайдерів та правоохоронців. Серед них — Морган Ферчілд, яка зіграла матір Перрі у Друзях, та прокурор США Мартін Естрада.

Джерело: Deadline