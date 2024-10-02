sonyazhytkova .2 октября, 2024 14

Виробництво "Peaky Blinders" вже в активному процесі, і ми маємо перший погляд на головного актора, який знову втілює культовой образ Томмі Шелбі у новій стрічці для Netflix.

У стильному костюмі та з сивим волоссям цей знаменитий гангстер знову з’явиться на екранах, щоб здійснити свій останній вихід. Епічне завершення саги, написане Стівеном Найтом, розгорнеться на фоні подій Другої світової війни.

Процес зйомок нового розділу "Peaky Blinders" нарешті стартував, і це обіцяє бути незабутнім етапом в історії серіалу. Режисер Том Харпер поділився своїми враженнями, зазначаючи, що в команді панує величезне хвилювання та ентузіазм. Усі учасники проєкту висловлюють вдячність фанатам за їхню підтримку, вірячи, що наступна глава подарує справжню сенсацію.

Окрім Кілліана Мерфі, який нещодавно здобув Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі "Oppenheimer", у новій стрічці також з’являться Ребекка Фергюсон, Тім Рот і Баррі Кеоган. Хоча додатковий акторський склад поки залишається під завісою таємниці, ми сподіваємося на повернення ряду персонажів з BBC, які залишилися в живих, за правилами "Peaky Blinders".

Серед очікуваних повернень – Наташа О’Кіф у ролі Ліззі Шелбі, Пол Андерсон як Артур Шелбі, Софі Рандл у ролі Ади Торн та Кейт Філліпс як Лінда Шелбі. Також є велика ймовірність, що Том Гарді знову зіграє Альфі Соломонса.

Дата виходу фільму "Peaky Blinders" поки що не оголошена.

Джерело: Gamesradar