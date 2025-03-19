sonyazhytkova .19 марта, 2025 2

Фільм "Матеріалісти" від режисерки Селін Сон, номінантки на "Оскар" за "Минулі життя", отримав трейлер. І він переносить нас у золоту епоху романтичних комедій 90-х і 2000-х!

Головна героїня Люсі, у виконанні Дакоти Джонсон, – sought-after сваха Нью-Йорка, яка знайшла ідеальні пари для багатьох клієнтів, але сама опинилася в любовному трикутнику. Її серце розривається між бездоганним і надійним Крісом Евансом та харизматичним, але непередбачуваним Педро Паскалем.

Перший трейлер дарує атмосферу пристрасті, гумору та ностальгії за культовими ромкомами минулого. "Люсі М., вічна самотня", – жартує її подруга, але чи знайде вона свою власну ідеальну пару?

Окрім головних зірок, у фільмі також з’являться Марін Айрленд ("Академія Амбрелла"), Зої Вінтерс ("Спадкоємці") та Луїза Джейкобсон ("Позолочене століття").

Стрічка "Матеріалісти" вийде в кінотеатрах вже 13 червня – готуйтеся до романтики з ноткою гарячої інтриги!

Джерело: Gamesradar