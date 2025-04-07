sonyazhytkova .7 апреля, 2025 7

Постапокаліптична драма "Останні з нас", яка стартує на Max вже 13 квітня, обіцяє нам ще більше емоційної глибини та болю. Актор, який знову втілює Джоела, зізнається: ця роль надто глибоко проникає у його власну психіку.

За словами Педро Паскаля, роль Джоела Міллера — контрабандиста у світі, спустошеному інфекцією, — викликає в нього відчуття, які важко стримувати навіть поза знімальним майданчиком.

"Це досвід, що сильніше за всі інші пробрався до мене. Мені важко розділити емоції персонажа і свої власні", — зізнається актор в інтерв’ю для People. "Це не дуже здорова штука. Я буквально відчуваю його біль. І, мабуть, саме тому опиняюся в нездоровому психологічному стані".

Фінал першого сезону, в якому Джоел рятує Еллі (Белла Рамзі) від хірургічного втручання задля пошуку вакцини, відкрив нову грань цього героя — його болісну, майже одержиму потребу захищати. І саме з цією якістю Паскаль відчуває найбільший зв’язок.

"Розповіді завжди були для людства способом осмислення життя. Вони очищують", — додає Паскаль.

Тим часом Белла Рамзі, яка теж повертається до ролі Еллі, розповіла під час заходу Deadline Contenders TV, що у другому сезоні у стосунках між її героїнею та Джоелом з’явиться напруга.

"Між ними є сумніви. І саме це змінює їхній зв'язок", — поділилася вона. "Грати холодність до нього — дуже складно. Це ще сумніше, ніж було. І буде ставати лише сумніше та холодніше... тож чекайте на це".

Світ "Останніх з нас" не прощає слабкості. Його герої, як і актори, які їх втілюють, платять свою ціну. І поки навколо гниє цивілізація, найважче — не втратити себе.

Джерело: Deadline