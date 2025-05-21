sonyazhytkova .21 мая, 2025 8

Даррен Аронофскі ("Кит"), визнаний майстер психологічної драми, робить неочікуваний крок у жанр кримінального трилера. Його новий фільм "Спійманий на крадіжці" — екранізація однойменного роману Чарлі Г’юстона — вже отримав перший офіційний трейлер.



У центрі сюжету — Хенк Томпсон (Остін Батлер), колишня бейсбольна зірка, яка залишила спорт, але не втрачає смаку до життя. Він працює барменом, має стосунки з привабливою дівчиною (Зої Кравіц), а його улюблена команда бореться за перемогу в чемпіонаті. Але все змінюється, коли сусід-панк Раст (Метт Сміт) просить на кілька днів приглянути за котом. Просте прохання перетворює життя Хенка на кошмар — його переслідують небезпечні гангстери, і він не має жодного уявлення, чому саме.

Фільм знято за сценарієм самого автора книги — Чарлі Г'юстона. У зірковому складі — Регіна Кінг, Метт Сміт, Лієв Шрайбер, Вінсент Д’Онофріо, Гріффін Данн, Бенітo А Мартінес Окасіо (відомий як Bad Bunny) та Керол Кейн.

Коли колишній спортсмен не знає, за що його хочуть вбити — це лише початок. У новому фільмі Даррена Аронофскі не всі злочини скоюються навмисно… Але за крадіжку все одно доведеться платити.

Джерело: Deadline