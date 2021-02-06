Анастасия Лях .6 февраля, 2021 2

Как сообщает Variety, Пенелопа Крус официально вошла в актерский состав нового фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Вместе с ней роли в картине исполнят Джульета Серрано и Росси де Пальма, которые тоже снимались у режиссера ранее. Фильм расскажет о двух матерях, которые рожают своих первенцев в один и тот же день, и впоследствии их судьбы тесно переплетаются.

Съемки запланированы уже на март этого года. О релизе пока информации нет. Это будет седьмое по счету сотрудничество Пенелопы Крус и Педро Альмодовара после таких кинолент, как «Живая плоть», «Все о моей матери», «Возвращение», «Разомкнутые объятия», «Я очень возбужден», «Боль и слава».