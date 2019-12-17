В преддверии выхода девятого (заключительного) эпизода легендарной космической саги фанаты начали выстраиваться в очереди и разбивать лагеря перед американскими кинотеатрами, пишет TMZ.
В частности, настоящее столпотворение развернулось перед входом в Китайский театр Граумана в
Естественно, билеты на все премьерные сеансы уже давно раскуплены. Ожидается, что стартовый уикенд принесет студии Disney около 200 миллионов долларов на одних только домашних экранах.
Напомним, «Звездные войны: Скайуокер. Восход» завершит многолетнюю историю семейства Скайуокеров. Старт — 19 декабря.