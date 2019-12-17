Анастасия Лях .17 декабря, 2019 11

В преддверии выхода девятого (заключительного) эпизода легендарной космической саги фанаты начали выстраиваться в очереди и разбивать лагеря перед американскими кинотеатрами, пишет TMZ.

В частности, настоящее столпотворение развернулось перед входом в Китайский театр Граумана в Лос-Анджелесе , расположенный на Голливудском бульваре. Там поклонники франшизы, многие из которых пришли в костюмах персонажей, а некоторые прибыли целыми семьями вместе с детьми, устроили настоящий кемпинг, несмотря на не особо благоприятную погоду. Вероятно, фанаты надеются увидеть на премьере кого-нибудь из звезд.

Естественно, билеты на все премьерные сеансы уже давно раскуплены. Ожидается, что стартовый уикенд принесет студии Disney около 200 миллионов долларов на одних только домашних экранах.

Напомним, «Звездные войны: Скайуокер. Восход» завершит многолетнюю историю семейства Скайуокеров. Старт — 19 декабря.