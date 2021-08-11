Таня Гончаренко .11 августа, 2021 10

На фото: Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

Комедийный боевик «Бесславные ублюдки» снятый легендарным режиссером Квентином Тарантино, будет доступен в форматах Blu-ray, 4K и в цифровом формате уже 12 октября 2021 года - сообщает Сollider.



Изюминкой переиздания станет эксклюзивный двухчасовой контент и альтернативные сцены, которые не вошли в финальную версию картины. А именно:

- расширенные и альтернативные сцены из фильма;

- запись обсуждения фильма Квентином Тарантино, Брэдом Питтом и кинокритиком Элвисом Митчеллом;

- обсуждение, организованное газетой The New York Times;

- короткометражный фильм «Гордость нации» и материалы о его создании;

- запись разговора с актёром Родом Тейлором.