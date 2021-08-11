Комедийный боевик «Бесславные ублюдки» снятый легендарным режиссером Квентином Тарантино, будет доступен в форматах Blu-ray, 4K и в цифровом формате уже 12 октября 2021 года - сообщает Сollider.
Изюминкой переиздания станет эксклюзивный двухчасовой контент и альтернативные сцены, которые не вошли в финальную версию картины. А именно:
- расширенные и альтернативные сцены из фильма;
- запись обсуждения фильма Квентином Тарантино, Брэдом Питтом и кинокритиком Элвисом Митчеллом;
- обсуждение, организованное газетой The New York Times;
- короткометражный фильм «Гордость нации» и материалы о его создании;
- запись разговора с актёром Родом Тейлором.
Общая продолжительность дополнительных материалов составит два с половиной часа.
Напомним, "Бесславные ублюдки" - это комедийный боевик, действия которого разворачиваются во времена Второй мировой войны. История рассказывает о воинствующих стронах :британских, немецких и американских солдатах, которые прибегают к к чрезмерно жестоким средствам, пытаясь уничтожить друг друга.
Картина номинировалась на восемь статуэток «Оскар», одна из которых досталась Кристоферу Вальцу за выдающееся исполнение роли жестокого, но харизматичного полковника Ганса Ланды.