Комедийный боевик «Бесславные ублюдки» снятый легендарным режиссером Квентином Тарантино, будет доступен в форматах Blu-ray, 4K и в цифровом формате уже 12 октября 2021 года - сообщает Сollider.

Изюминкой переиздания станет эксклюзивный двухчасовой контент и альтернативные сцены, которые не вошли в финальную версию картины. А именно:

- расширенные и альтернативные сцены из фильма;

- запись обсуждения фильма Квентином Тарантино, Брэдом Питтом и кинокритиком Элвисом Митчеллом;

- обсуждение, организованное газетой The New York Times;

- короткометражный фильм «Гордость нации» и материалы о его создании;

- запись разговора с актёром Родом Тейлором.

Общая продолжительность дополнительных материалов составит два с половиной часа.

Напомним, "Бесславные ублюдки" - это комедийный боевик, действия которого разворачиваются во времена Второй мировой войны. История рассказывает о воинствующих стронах :британских, немецких и американских солдатах, которые прибегают к к чрезмерно жестоким средствам, пытаясь уничтожить друг друга.

Картина номинировалась на восемь статуэток «Оскар», одна из которых досталась Кристоферу Вальцу за выдающееся исполнение роли жестокого, но харизматичного полковника Ганса Ланды.