sonyazhytkova .4 апреля, 2025 8

ABC офіційно продовжує хітову комедію, попри її нестабільне становище. А от розкішна драма Райана Мерфі "Доктор Одіссей" поки що залишається в підвішеному стані — рішення щодо її майбутнього досі не ухвалене.

Повернення зірки "Останнього справжнього чоловіка" стало для ABC справжнім хітом: пілот "Перемикання передач" зібрав майже 17 мільйонів переглядів за перший тиждень, ставши найуспішнішим дебютом нового шоу на каналі за останні шість років. Проте з часом інтерес поступово згасав — лінійна аудиторія просіла на 40%, а серед глядачів 18–49 років показники впали на половину. Незважаючи на це, середні цифри залишилися сильними, а вагомий акторський склад і тривале партнерство Тіма Аллена з Disney допомогли шоу втриматися на плаву й отримати другий шанс.

Крім того, ABC цього року не запускала жодного нового комедійного пілоту, а з фіналом "Сімейки Коннерів" восени на каналі залишилася б лише одна комедія — "Початкова школа Ебботт". Тож другий сезон "Перемикання передач" став майже стратегічною необхідністю.

У головних ролях — Тім Аллен, Кет Деннінгс, Шон Вільям Скотт, Даріл «Чілл» Мітчелл, Максвелл Сімкінс і Барретт Марголіс.

А от "Доктор Одіссей", схоже, ще не приплив до безпечного берега. Медична драма від Райана Мерфі, дія якої розгортається на круїзному лайнері, має зірковий склад — Джошуа Джексон і Дон Джонсон — і візуально вражає, але її виробництво обходиться недешево. Попри це, показники переглядів залишаються середніми, тож саме вона наразі єдина з усіх серіалів ABC, чия подальша доля залишається відкритою. За кулісами подейкують, що фінал сезону навмисне створили так, аби він міг стати й остаточним завершенням історії.

Один серіал продовжує рух уперед, інший — стоїть на роздоріжжі. ABC цього сезону не боїться ризикувати, але й не забуває тримати руку на пульсі глядацьких вподобань. Що ж, поки гвинти "Перемикання передач" крутяться далі, "Доктор Одіссей" ще має шанс... якщо не потоне під вагою власних амбіцій.

Джерело: Deadline